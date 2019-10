Roma Femminile, Bernauer: “E’ stata una vittoria importante”

Un gol, una traversa e una prestazione molto convincente. Vanessa Bernauer è stata assoluta protagonista del match di oggi vinto dalla Roma Femminile per 4 a 0 contro l’Empoli. La calciatrice ha parlato al termine della partita a Roma TV. Queste le sue parole: “È una vittoria importante perché non abbiamo avuto molto tempo per prepararci, penso sia una vittoria importante. Il gol? È bello segnare ma sono più contenta della vittoria perché non ci sono partite facili, abbiamo avuto una pausa lunga ed è una bella gioia. Hellas Verona? Saranno le nostre prossime avversarie, non sarà facile e noi dobbiamo continuare a lavorare molto anche se oggi abbiamo fatto tutto bene”.