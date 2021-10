Roma femminile beffata: la Juventus rimonta e vince 2-1 nel finale

Delusione giallorossa al Tre Fontane: la prima sconfitta stagionale arriva nell'ultima mezz'ora di gioco

Prima sconfitta stagionale per la Roma femminile di Alessandro Spugna. Le giallorosse cadono al Tre Fontane contro le campionesse in carica della Juventus, pur essendo andate molto vicine addirittura alla vittoria. A condurre la partita è stata infatti soprattutto la Roma, passata in vantaggio con Di Guglielmo nel primo tempo. Nell'ultima mezz'ora di gara, però, si è consumata la rimonta bianconera prima con Rosucci e poi con Staskova, in gol all'87'. Delusione giallorossa, con il possibile aggancio in classifica trasformato in pochi minuti in un -6.