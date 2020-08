Roma femminile, Bavagnoli: “Voglio crescita mentale, dobbiamo arrivare sempre più in alto”

La Roma femminile riparte. La stagione comincerà domani e le giallorosse affronteranno il Sassuolo. Queste le parole dell’allenatrice Bavagnoli ai canali del club: “In campionato vorrei vedere la crescita di cui ho sempre parlato in questi due anni. Non mi riferisco solo alla crescita tecnico-tattica, ma parlo soprattutto di quella mentale. Voglio un atteggiamento importante, da squadra che vuole dire la propria e cercare di arrivare sempre più in alto. Ci siamo preparate bene questa settimana, sapendo di incontrare una squadra forte, che ha sempre fatto ottimo calcio. L’abbiamo studiata e cercheremo di fare bene sin dalla prima gara”.