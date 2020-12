Roma femminile, Bavagnoli: “Troppo timore contro la Juventus, abbiamo concesso tanto”

Un’altra giornata difficile per la Roma femminile. Le ragazze di Bavagnoli erano chiamate all’impresa oggi contro la Juventus capolista per riscattare l’avvio di stagione deludente. Impresa che non è arrivata anzi, le giallorosse hanno subito una sonora sconfitta dal passivo pesante. Un 4-1 che non lascia spazio ad interpretazioni: “È stata una partita in cui abbiamo concesso tanto nel primo tempo. Ho avuto la sensazione che fossimo entrate in campo con un po’ troppo timore nei confronti della Juventus, una squadra che merita tutto il rispetto del mondo ma eravamo troppo contratte e all’inizio abbiamo subito“, queste le parole di Bavagnoli al termine del match ai microfoni del canale ufficiale della Roma.

“Abbiamo cominciato a prendere le misure ma abbiamo incontrato una squadra che è molto forte sulle palle inattive e siamo state troppo ingenue nel concedere le seconde palle su due dei gol della Juventus nel primo tempo. Poi abbiamo accorciato le distanze e nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, siamo state più aggressive però non è bastato contro una squadra così forte. Dobbiamo rivedere tante cose e gli errori fatti. È una partita che ha permesso di provare e di vivere questa squadra che incontreremo anche il 6 gennaio in Supercoppa e su cui dovremo trovare delle contromisure importanti”.

L’allenatrice giallorossa ha poi concluso affermando: “Se avessimo interpretato la gara dal primo tempo non ci sarebbe stato questo risultato, se avessimo giocato con più coraggio saremmo riuscite a produrre di più. Su due dei gol presi siamo state disattente, l’ultimo gol non lo calcolo perché eravamo davvero affaticate. Confido tanto nelle nostre ragazze e nel nostro volerci migliorare per trovare delle soluzioni diverse in vista degli altri impegni importanti. Non possiamo permetterci di mollare, ci sarà la Coppa Italia, la Supercoppa e il girone di ritorno da fare molto meglio rispetto all’andata”.