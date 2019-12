Roma Femminile, Bavagnoli: “Tre punti fondamentali. Serve ritrovare brillantezza”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, ha parlato al termine della sfida del Tre Fontane vinta 2 a 0 dalle sue ragazze contro il Tavagnacco. Queste le sue parole a Roma TV:

Che sensazioni le lascia la vittoria?

“I tre punti sono fondamentali e vanno bene, poi sapete che io non sono mai completamente soddisfatta. Dopo i primi minuti tu ti rendi conto di poter controllare e dominare il match, invece abbiamo giocato sotto ritmo”.

Volevi una squadra più coraggiosa in campo?

“La palla deve viaggiare più veloce per dare più punti di riferimento, da questo punto di vista è vero che le ragazze hanno lavorato tanto ma cercherò di capire dal punto di vista del ritmo, che non abbiamo avuto, quale sia stato il problema. Forse hanno risentito del troppo lavoro”.

Quale sarà l’atteggiamento nelle prossime sfide?

“Dobbiamo spingere sull’acceleratore, abbiamo un trittico di partite impegnative, se l’andamento del primo tempo ci accompagnerà nelle prossime gare non va bene, ci potrebbe essere del turnover nelle prossime gare. Ci alleniamo tanto e bene ma dobbiamo ritrovare brillantezza”.