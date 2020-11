Roma Femminile, Bavagnoli: “Serviva un segnale. Felice di vedere all’opera le nostre giovani”

Torna a sorridere Betty Bavagnoli. Il tecnico della Roma Femminile ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la netta vittoria per 5 a 0 delle ragazze giallorosse contro il Tavagnacco nell’esordio stagionale in Coppa Italia. Queste le sue parole

Sulla sfida di oggi

“Oggi era importante non sbagliare, fare una buona partita e vincere, il risultato dà morale alla squadra in previsione della prima partita dopo la sosta. Faccio i complimenti alle mie ragazze, ma c’è sempre qualcosa da migliorare. Era però importante dare un segnale oggi”.

Sulle ragazze del settore giovanile

“La cosa che mi è piaciuta di più è l’aver potuto vedere all’opera le giovani della Roma, il nostro settore giovanile ci inorgoglisce. Era giusto dare a queste ragazze l’opportunità di farsi vedere nel palcoscenico della Coppa Italia. Le atlete che provengono dalla Primavera di mister Melillo stanno facendo un grandissimo lavoro. La Roma può guardare al futuro con fiducia con le atlete giovani che stanno crescendo”.

Sul match con la Fiorentina

“Dopo questa vittoria forse sarebbe stato meglio dare continuità ma la pausa serve per la nostra Nazionale, attesa da una partita importante. Le mie ragazze della Roma ci andranno con lo spirito giusto, ancora più convinte di prima”.