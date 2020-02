Roma Femminile, Bavagnoli: “Regalato un tempo alle avversarie. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, è intervenuta al termine della gara che ha visto le sue calciatrici spazzare via la San Marino Academy con il risultato di 6 a 1. Queste le sue parole a Roma TV:

E’ stata una gara dai due volti, nel primo tempo la Roma non ha sfruttato al massimo le sue qualità?

“Con onestà devo dire che abbiamo regalato un tempo alle avversarie, poi abbiamo iniziato la ripresa così come dovevamo fare, con un’attenzione e ritmo diversi. Ho parlato alle ragazze nell’intervallo e ho detto loro che dovevano alzare il ritmo. Le avversarie sono brave, ma si sono chiuse nella loro metà campo e noi abbiamo ricercato troppo alcune giocate forzate. Bisognava avere più pazienza, ma con una velocità di manovra maggiore“.

Ci sono aspetti da migliorare anche in vista della semifinale e del campionato?

“Sicuramente. Io non penso che nessuno di noi abbia sottovalutato la gara, però nel momento in cui non si riesce a trovare il raddoppio in diverse occasioni che abbiamo creato è arrivato un po’ di nervosismo. Questo perché non si entra con la testa giusta. Non commetteremo questo errore nelle prossime gare di campionato e nella semifinale, se dovessimo giocarla“.