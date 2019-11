Roma Femminile, Bavagnoli: “Preparate alla gara con il Sassuolo. Hanno grandi individualità”

Il coach della Roma Femminile, Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato un’intervista a Roma Tv, ecco le sue parole: “La squadra arriva a questo appuntamento con grande consapevolezza e tanto lavoro, ci siamo preparate bene e stiamo beneficiando di questi ultimi risultati positivi che danno morale e ci permettono di continuare questo percorso di crescita importante. Sono contenta perché ho notato alcuni miglioramenti, come la determinazione di iniziare subito forte e di essere aggressive. Siamo consapevoli di esserci preparate bene. Domenica mi aspetto un avversario forte, organizzato e determinato. Il Sassuolo è una squadra che ha perso due partite, ma contro squadre come la Juventus e la Fiorentina. Sono anche arrivate giocatrici importanti, una tra tutte Daniela Sabatino che non ha bisogno di presentazioni, ma anche Pugnali. Sono giocatrici che hanno dato tanta qualità ad una squadra già molto preparata”.