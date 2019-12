Roma Femminile, Bavagnoli: “Non dobbiamo sottovalutare l’Orobica”

Domani alle 14:30 la Roma Femminile di Betty Bavagnoli sfiderà al Tre Fontane l’Orobica. L’allenatrice giallorossa, alla vigilia del match valevole per la decima giornata di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv. Ecco le sue parole:

”Prima dell’allenamento ho detto alle ragazze che non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Quando scenderemo in campo non dovremo pensare alla classifica dell’Orobica. Domani vorrò vedere una squadra con il piglio giusto e che riesca a darmi risposte sia in termini di prestazione sia di atteggiamento generale, continuando sul percorso tracciato in queste ultime partite. Avendo avuto due impegni importanti in soli quattro giorni ci potrebbe essere un po’ di turnover e per questo tutte le mie calciatrici dovranno farsi trovare pronte. Sarà la nostra ultima partita del 2019. E per questo chiedo ancora una volta ai nostri tifosi di starci vicino e di spingerci verso la vittoria, come fanno sempre. Da parte nostra vogliamo dare un’ultima gioia ai nostri tifosi prima della pausa, perché se lo meritano“.