Roma Femminile, Bavagnoli: “Non dobbiamo sottovalutare l’Empoli”

Non si ferma il campionato femminile e domani la Roma affronta l’Empoli. Ai microfoni del club parla la coach Betty Bavagnoli: “Anche se abbiamo avuto soltanto due giorni con tutta la squadra sono tranquilla: le ragazze hanno lavorato bene con le proprie nazionali. Anche noi qui abbiamo lavorato bene per correggere tutte le lacune e migliorare gli aspetti che abbiamo evidenziato nelle prime due partite. Ho fatto i complimenti alle ragazze per il loro atteggiamento: sono pospositive e determinate, abbiamo cambiato l’approccio. Dobbiamo ripartire da questo e dagli aspetti di gioco su cui abbiamo lavorato. Stanno arrivando i miglioramenti: domani vedremo. Non ci venga in mente di sottovalutare la gara solo perché loro hanno 0 punti, perché la classifica è molto falsa nei loro confronti. L’Empoli ha fatto due gare molto buone e gioca bene, è una squadra determinata. La dobbiamo affrontare con il giusto atteggiamento e la giusta attitudine per andare a dettare il nostro gioco”.