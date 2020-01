Roma Femminile, Bavagnoli: “Milan squadra forte ma faremo il massimo per portare a casa il risultato”

Betty Bavagnoli, coach della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dellatv del club in vista della sfida di lunedì contro il Milan. Queste le sue parole:

“Questo inizio anno ha agevolato tutto il lavoro, la mentalità, la consapevolezza e la fiducia dei nostri mezzi. Le ragazze stanno lavorando molto bene, quando vinci sei più carico e sereno e lavori sicuramente meglio. Affronteremo una squadra molto forte, una squadra che ho sempre considerato forte fin dall’anno scorso. Ci sono bravissime giocatrici e un grande tecnico e non sarà facile, ma io guardo alla mia squadra e alle mie ragazze che stanno facendo un percorso molto interessante e di crescita. Mi aspetto una gara equilibrata, in cui cercheremo di fare il massimo per portare a casa il risultato. Non abbiamo mai vinto contro il Milan ma non siamo mai state schiacciate, quindi sono fiduciosa di poter fare una buona gara”.