Roma Femminile, Bavagnoli: “Mi aspetto continuità. Turnover possibile”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni di Roma TV in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona, in programma al Tre Fontane. Queste le sue parole:

Sulla sfida all’Hellas Verona?

“Mi aspetto una gara di continuità da parte delle mie ragazze, cercando di proseguire in un percorso di crescita. L’avversario è forte e ha voglia di migliorare la posizione in classifica. L’Hellas Verona è una squadra grintosa e determinata, anche per noi sarà una gara molto importante, noi non sottovalutiamo nessuno. Deve essere e sarà una partita impegnativa e bella, giocata bene”.

Sui prossimi impegni?

“Nei prossimi 10 giorni giocheremo 3 partite, quindi ci sarà la possibilità di vedere del turnover, anche se non abbiamo mai giocato con la stessa formazione. Sarà un periodo che ci permetterà di provare altre situazioni. Per noi saranno tutte finali, da affrontare nel modo giusto come sto sottolineando nell’ultimo periodo. Mi aspetto una grande crescita dal punto di vista mentale”.