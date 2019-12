Roma Femminile, Bavagnoli: “Inseguo il bel gioco. Il bilancio è positivo”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, è intervenuta nel post partita della sfida contro l’Orobica per commentare la rotonda vittoria per 6 a 0 delle sue ragazze. Queste le parole a Roma TV:

E’ stata una Roma travolgente?

“Faccio i complimenti a tutte le mie ragazze, volevamo finire l’anno nella migliore maniera possibile, abbiamo proposto il nostro gioco, seguito i nostri princìpi e così abbiamo fatto. Sono contenta poi per le giocatrici che sono entrate, abbiamo avuto modo di fare turnover”.

Come giudica il debutto di Severini?

“Abbiamo delle giocatrici interessanti allenate da mister Melillo che sta dando loro un futuro interessante. Sono contenta per Emma Severini, nel futuro mi piacerebbe che ci possano essere altre occasioni del genere”.

Come state rispondendo alle tante partite ravvicinate?

“Siamo state brave, abbiamo giocato contro una formazione molto giovane e faccio i complimenti all’Orobica e non è una frase fatta, ci sono giocatrici interessanti. Non era facile per loro venire a Roma e hanno provato a giocare, al tempo stesso sono felice per le mie giovani, abbiamo provato a giocare palla a terra, con scambi corti e recuperi palla veloci. Siamo state brave e ce ne andiamo a riposare”.

Quale è il bilancio?

“Lo reputo positivo ma sono sempre stata molto critica con me stessa e con noi perché cerco sempre di migliorare e non sempre le prestazioni ci sono state. Sto inseguendo il bel gioco, ma abbiamo avuto tanti infortuni importanti e probabilmente qualche giustificazione alle ragazze la devo dare. Quello che stiamo cercando di fare è provare l’assetto migliore, per me il bilancio è positivo, tante ragazze devono crescere e bisogna essere pazienti e aspettarle”.