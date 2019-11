Roma femminile, Bavagnoli: “Facciamo un bagno di umiltà”. Ceasar: “Ora ripartiamo”

La Roma femminile perde 2-1 contro la Florentia San Gimignano e rinuncia ad avvicinare la testa della classifica occupata dalla Juventus, attesa la prossima settimana al Tre Fontane. A fine partita hanno parlato il portiere Caesar e l’allenatrice Betty Bavagnoli. Ecco le loro parole.

CEASAR A ROMA TV

Amarezza per la seconda sconfitta.

Oggi c’è tanta amarezza, era una partita che volevamo portare a casa. Dovevamo vincere i contrasti, dovevamo far meglio nella parte iniziale perché sapevamo sarebbero state aggressive. Purtroppo è mancato il gol del pareggio.

Vi hanno messo in difficoltà con i lanci lunghi.

Sì hanno due attaccanti importanti, giocavano palla lunga su di loro. Li abbiamo bloccate in certe occasioni. Dobbiamo capire cosa ci aspetta e lottare su ogni pallone.

Ora un ciclo di partite importanti.

Dobbiamo entrare ogni partita sapendo che i tre punti valgono come quelli con la Juventus. Dobbiamo crederci, dobbiamo riunirci e ripartire con una forza che abbiamo.

BAVAGNOLI A ROMA TV

“La Florentia ha vinto tutti i contrasti nel primo tempo, sui rinvii del loro portiere siamo sempre arrivate seconde. Non siamo state brave, queste cose in Serie A si pagano. Devo fare i complimenti per il secondo tempo quando hanno reagito. Se avessimo giocato il primo tempo come il secondo non avremmo perso”.

Il loro gol iniziale e il terreno di gioco hanno complicato le cose?

No, non penso perché il campo c’era anche per loro. Se vogliamo crescere dobbiamo essere una squadra che tira fuori quella personalità che oggi è mancata. In molti momenti non ci abbiamo creduto abbastanza, dobbiamo fare un bagno di umiltà e riflettere su dove vogliamo andare e su che squadra vogliamo essere. Oggi è stata una partita no, ci prendiamo le nostre responsabilità.

Per riscattarsi c’è il big match contro la Juventus.

Certo, affrontare una squadra così importante ci permette di eliminare lo schema mentale di oggi e proiettarci verso una partita che dal punto di vista della personalità dovrà essere diversa dal primo tempo di oggi. Nel