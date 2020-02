Roma Femminile, Bavagnoli: “Dobbiamo lavorare sulla nostra mentalità”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni di Roma TV per presentare la sfida di Coppa Italia in programma domani in trasferta contro San Marino Academy. Queste le sue parole:

Quanto è importante la Coppa Italia e come ci arriva la squadra?

“La Coppa è fondamentale, ci crediamo tantissimo e vogliamo fare il meglio possibile. Ci arriviamo bene, con al testa giusta, ci siamo preparate bene. Stiamo lavorando sulla nostra consapevolezza, mentalità e lo stiamo vedendo nelle ultime due gare”.

La Roma parte favorita sulla carta ma non è mai facile mantenere la concentrazione giusta in queste partite?

“Sulla carta siamo favoriti ma non sono abituata a pensare così. Sarà una gara importante, contro un avversario importante che sta costruendo un progetto di crescita importante. Ho il massimo rispetto e anche le ragazze devono sapere non sarà facile”.

Come si prepara una sfida su 180 minuti?

“Cercando di dare gli stimoli giusti alle atlete, cercando di fare capire che lo spazio ci sarà per tutte, come sempre. Stiamo cambiando spesso, ci alteriamo e le ragazze si fanno sempre trovare pronte e voglio che le ragazze credano nella forza che abbiamo, è un gruppo importante”.