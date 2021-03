Roma Femminile, Bavagnoli: “Dobbiamo essere più concrete”

Pausa delle nazionali per le squadre maschili, non per quelle femminili. Domani la Roma affronterà il San Marino Academy e Betty Bavagnoli ha voluto presentare i temi della gara ai canali ufficiali giallorossi. Queste le sue parole: “Dovremo essere concrete ed efficaci, lavorare per migliorare sempre e riuscire a fare risultato tramite le prestazioni. Le buone partite non ci sono mai mancate a differenza dei risultati, ora dobbiamo cercare di diventare mature e abbinare prestazioni e risultati“.

Sul match contro San Marino

Sarà difficile, il San Marino ha bisogno di punti e verrà a Roma senza limitarsi, ma cercando di fare la propria gara per portare a casa il massimo. È evidente che noi siamo pronte e ci siamo preparate, è ovvio che faremo di tutto per cercare di portare a casa la partita e di continuare su questo percorso.