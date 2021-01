Roma Femminile, Bavagnoli: “Dobbiamo continuare quanto fatto da inizio anno” – VIDEO

Alla vigilia del match contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 12.30, l’allenatore della Roma Femminile Elisabetta Bavagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

BAVAGNOLI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

L’impegno di domani.

L’obiettivo per domani è sicuramente quello di continuare quanto fatto all’inizio dell’anno. Ovvero continuare a lavorare sulla mentalità, sulla determinazione e sulla concentrazione. Sono tutti aspetti che abbiamo migliorato dall’inizio dell’anno e mi piacerebbe tanto che continuassimo su questa strada. E’ evidente che abbiamo fatto bene come prestazioni, ma a volte questo non basta, serve quel qualcosa in più da mettere in ogni partita per raggiungere poi il risultato”.

Il Sassuolo?

Il Sassuolo è sempre stato negli ultimi anni una squadra che meritava di più di quanto raccolto nelle stagioni precedenti. E’ allenata bene, ha un’ottima organizzazione di gioco. Ha acquisito tanta consapevolezza, perché i risultati ti portano ad aumentare l’autostima. Non sarà una gara facile.