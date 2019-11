Roma Femminile, Bavagnoli:” Dobbiamo acquisire personalità e coraggio per tutti i 90 minuti”

Al termine della quinta giornata che ha visto le giallorosse superare per 2-1 il Sassuolo, l’allenatrice Betty Bavagnoli ha commentato la prestazione delle proprie ragazze. Queste le parole riportato dal sito ufficiale della Roma: “Questi tre punti vanno benissimo, faccio i complimenti alle ragazze soprattutto per il primo tempo. Vogliamo crescere e lo dobbiamo fare acquisendo personalità, coraggio e consapevolezza da portare avanti per 90 minuti, per questo mi dispiace per quanto abbiamo concesso nel secondo tempo. Non ci accontentiamo ma i passi in avanti si vedono”.

Cosa è mancato negli ultimi 20 minuti?

“È mancata la convinzione, forse dobbiamo ancora trovare alcuni meccanismi visto che abbiamo cambiato qualcosa. Nel primo tempo abbiamo dettato il gioco, se vogliamo fare un salto di qualità dobbiamo giocare 90 minuti come nel primo tempo”.

Ora una nuova sosta: quanto incidono le pause?

“Le pause incidono, ci siamo fermate già tante volte e dal punto di vista del gioco questo non aiuta molto soprattutto chi ha diverse giocatrici che vanno nelle nazionali. Però vale per tutte le squadre. Noi continuiamo a lavorare sulle nostre lacune, sulla nostra personalità e continuità, non dimenticando che oggi abbiamo incontrato una squadra forte, che ti punisce se le concedi la possibilità”.