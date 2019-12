Roma Femminile, Bavagnoli: “Con l’Inter sarà difficile ma faremo di tutto per vincere”

Elisabetta Bavagnoli, coach della Roma Femminile, parla attraverso i canali ufficiali del club prima del match con l’Inter. Queste le sue parole: “Adesso ci aspetta la partita in casa dell’Inter e noi faremo di tutto per poter proseguire questo percorso in cui abbiamo ritrovato la vittoria. Come sempre, abbiamo cercato di lavorare sulle nostre lacune, sui nostri difetti. Sappiamo di incontrare una squadra giovane, però molto determinata, con un allenatore bravo. E di conseguenza noi ci siamo preparate bene, al meglio per andare a casa loro e cercare di fare la nostra gara. L’Inter è una squadra che ha tanti giovani talenti, con alcuni innesti di giocatrici di esperienza. Sta cercando di trovare il proprio percorso, a volte in maniera alternata, però è una squadra che lotta sempre, che non molla mai, lo ha dimostrato, quindi sicuramente fino alla fine della stagione sarà una squadra che darà del filo da torcere a tutte le altre“.