Roma femminile, Bavagnoli: “Con la Pink Bari voglio una reazione, con grinta e determinazione”

Domani la Roma femminile torna in campo dopo il pareggio contro il Sassuolo. Alle 17.45 le giallorosse saranno impegnate nella seconda giornata di camponato in casa contro la Pink Bari: “Era importante ritrovarci, analizzando quelli che sono stati tutti i nostri errori, l’interpretazione della gara e il nostro atteggiamento”, ha detto Elisabetta Bavagnoli. L’allenatore della Roma ha parlato ai canali ufficiali del club: “Abbiamo metabolizzato le cose fatto meno bene, era importante avere una reazione e la reazione durante la settimana c’è stata, la verificheremo domenica. Mi aspetto una gara tosta, giocata, mi aspetto la reazione delle mie giocatrici dopo aver fatto una settimana in cui hanno preparato ogni dettaglio. Mi aspetto una gara bella da giocare, con tutta la grinta e la determinazione possibile”.