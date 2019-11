Roma Femminile, Bavagnoli: “Con la Florentia dovremo fare una gara intelligente”

Domenica alle 14.30 la Roma Femminile di Elisabetta Bavagnoli sarà impegata contro la Florentia San Gimignano. Le giallorosse sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato: “Arriviamo molto cariche, con voglia di poter fare un passo in avanti, ma per farlo bisogna affrontare una squadra forte e organizzata che gioca bene – le parole dell’allenatore Elisabetta Bavagnoli a ‘Roma Tv’ -. È una squadra organizzata, con giocatrici forti. Dobbiamo arrivarci preparate sia fisicamente che mentalmente, facendo una gara intelligente e aspettando il momento utile per incidere. Entriamo in un periodo in cui giocheremo molto, per me è positivo perché abbiamo la possibilità di guadagnare punti in classifica, attraverso prestazioni che aiuteranno la squadra ad entrare sempre di più in determinati meccanismi. Abbiamo tante giocatrici in rosa, ci sarà la possibilità per tutte di giocare”.