Roma Femminile, Bavagnoli: “Con la Fiorentina dobbiamo rimetterci in carreggiata”

Domani alle 12.30 la Roma Femminile affronta la Fiorentina, seconda in classifica, e cercherà di ripartire dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le parole della coach Bavagnoli attraverso il sito del club giallorosso: “Siamo ripartite leccandoci un po’ le ferite perché abbiamo perso una gara e possiamo solo fare mea culpa”, ha dichiarato Betty Bavagnoli in vista della partita. “Abbiamo ricominciato con grande voglia di riprenderci e di rimetterci subito in carreggiata, sia dal punto di vista tecnico e fisico sia soprattutto da quello mentale, perché credo che quello che ci è mancato lunedì scorso contro il Milan sia il mantenere per 90 minuti con la stessa caparbietà e la stessa voglia di fare la gara come nei primi 60”.

Infine aggiunge: “Domenica mi aspetto di trovare un avversario davvero in forma, incontriamo una Fiorentina che sta facendo molto bene e che ha delle interpreti che tutti invidiano. Noi affronteremo la gara con grande attenzione e sapendo di avere il nostro pubblico, sapendo che ci stiamo preparando bene e che ci andiamo a giocare un’altra possibilità importante. Dovremo fare attenzione e curare i dettagli”.