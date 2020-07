Roma femminile, Bavagnoli: “Che emozione ritrovarsi. La condizione è molto buona”

Oggi la Roma femminile è tornata in campo per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione, dopo lo stop di quella 2019/20 a causa della pandemia. All’Acqua Acetosa, le calciatrici giallorosse hanno svolto la prima seduta di allenamento: “Devo dire che oggi, quando ci siamo ritrovate, è stata una bella emozione. Dopo tanto tempo, tanti allenamenti individuali, calpestare il tappeto verde è stato veramente emozionante – ha detto l’allenatore Elisabetta Bavagnoli, ai canali ufficiali del club -. Sono stata felice di ritrovare le mie calciatrici in una condizione molto buona, non vediamo l’ora di continuare e andare avanti, allenarci insieme per costruire qualcosa di importante”.

“È difficile spiegare allenamenti, fatiche, sorrisi e pianti che si fanno durante l’anno, è qualcosa che davvero manca”, ha aggiunto il capitano della Roma Elisa Bartoli.