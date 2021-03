Roma Femminile, Bavagnoli: “Affronteremo la Juve con coraggio”

L’allenatrice della Roma Femminile Betty Bavagnoli è intervenuta ai microfoni di Roma TV per presentare la sfida di domani in Coppa contro la Juventus. Queste le sue parole:

Sull’avvicinamento alla gara

La settimana è stata buona, abbiamo riordinato le idee, ci siamo guardate in faccia e abbiamo analizzato la sconfitta subita col Verona. Abbiamo preso coscienza del fatto che gli incidenti di percorso capitano, ma ora c’è una gara importantissima per la stagione e per il nostro percorso. Ci siamo preparate bene, abbiamo visto dove migliorare. L’unica nota negativa è l’infortunio di Bartoli, che col Verona ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio e quindi salta la Juve”.

Sulla sfida

La gara è molto difficile, ma conosciamo e rispettiamo la Juventus. Ha atlete di calibro internazionale, giovani fortissime e un’allenatrice bravissima. Sappiamo chi affrontiamo, ma proveremo a fare la nostra partita con coraggio e portando avanti il nostro lavoro. La palla è rotonda, si parte dallo 0-0 e sarà una bella partita.

Sulla Juve

La gara ci farà ritrovare insieme contro una grandissima squadra. Sono partite che ognuno vuole sempre giocare, non servono motivazioni ulteriori. Sicuramente questa partita può continuare a darci consapevolezza e autostima, tutto dipenderà da come affronteremo la gara. Sappiamo cosa fare, la differenza la fa sempre la testa nell’approccio a una gara.