Roma Femminile, Bartoli senza limiti: “Per lo scudetto ci siamo anche noi, ma dobbiamo trovare equilibrio”

Domenica alle 12.30 il Sassuolo sfiderà la Roma Femminile di Elisabetta Bavagnoli. Le giallorosse sono reduci da due vittorie consecutive per 4-0 e l’obiettivo è magari inanellare anche il terzo poker. Guai, però, a sottovalutare la squadra neroverde: “Sarà una partita difficile. Vincevano 1-0 con la Fiorentina che considero una squadra forte, poi hanno preso 2 gol in 6 minuti”. Il capitano della Roma Elisa Bartoli, ha presentato le insidie del match a ‘Sky Sport’: “Questo risultato fa capire che non c’è nulla di scontato. Dobbiamo entrare a mille e cercare di fare il nostro gioco, cercare di prendere punti e continuare così. Obiettivi? Non so se la Roma sia favorita per quest’anno. Juventus e Fiorentina giocano insieme da anni e forse sono più amalgamate e quadrate, noi forse dobbiamo ancora conoscerci e trovare equilibrio. Le ultime gare hanno fatto capire che anche noi possiamo esserci quindi non so dare un pronostico, ma vogliamo puntare in alto”.