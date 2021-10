Roma Femminile, Bartoli: “Il rientro del pubblico ci ha dato forza”

Dopo il K.O in casa contro la Juventus, il capitano della Roma femminile ha parlato della sfida: "Potevamo vincerla ma non siamo state ciniche".

L’ultima gara ci ha lasciato consapevolezza, forza. Anche se abbiamo perso, abbiamo tenuto testa alla Juventus, per 60’ abbiamo fatto noi la partita. Potevamo rimanere in vantaggio, potevamo vincerla ma non l’abbiamo chiusa prima, non siamo state ciniche. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli per non ripetere gli errori commessi e curare quelle piccole cose perché alla fine abbiamo preso gol da fuori area e da una palla inattiva, potevamo evitare. Siamo lì rispetto agli altri, non dimentichiamocelo.