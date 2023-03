Roma femminile, Bartoli: “Col Barcellona nulla da perdere. Stiamo facendo la storia”

Il capitano giallorosso a poche ore dalla sfida più importante della sua carriera: "Entusiasmo, divertimento e cuore. E non so che emozione sarà giocare a casa mia davanti a 37mila persone"

Per Elisa Bartoli e la Roma femminile , quella di stasera è senza dubbio la partita più importante della storia. Contro il Barcellona all'Olimpico è una prova difficilissima, ma che le giallorosse affrontano con grande gioia: "Quello che ho detto alle ragazze è entusiasmo, divertimento e cuore . Non abbiamo nulla da perdere , dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi, con i valori che ci appartengono. Poi quello che verrà verrà, daremo il massimo come in ogni gara", le parole del capitano Bartoli ai canali ufficiali del club.

Da romana e romanista che significato ha essere qui all'Olimpico? Ti sei immaginata la serata? "Credo che ancora non riesco a realizzare, non ho mai giocato davanti a 37.000 persone, neanche con l'Italia, in più a casa mia. Non so che emozione potrò avere, davvero, non ho idea di cosa sarà".