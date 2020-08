Roma Femminile, Baldi: “Prova importante con l’Empoli, ma possiamo fare di più”

Rachele Baldi, portiere della Roma Femminile, parla del match amichevole di questo pomeriggio vinto contro l’Empoli per 3-2. Queste le sue parole al sito del club:

Prima da titolare contro la tua ex squadra, quali sono state le sensazioni?

“È stato bello rivedere le mie vecchie compagne e farlo giocando da titolare. È stata una prova importante in vista della prima di campionato, abbiamo alcuni aspetti da migliorare, possiamo fare molto di più”.

Ti abbiamo già vista ben inserita nel gruppo.

“Sì. Mi sono inserita bene, le ragazze mi hanno accolto benissimo, siamo un gruppo fantastico. In campo sono molto severa ma accetto anche gli errori e cerco di tirare su le compagne. Parlo molto alla difesa anche per tenermi in partita”.

Si va verso Sassuolo-Roma: a che punto siete della preparazione?

“Stiamo lavorando bene, dobbiamo metterci più grinta e più testa. Abbiamo tanta qualità e personalità e dobbiamo farle vedere di più in campo. Dalla prossima settimana dobbiamo mettere tutto in campo”.