Roma Femminile, arriva un nuovo colpo: ufficiale Barbara Latorre

Non solo la squadra di Mourinho, anche la Roma Femminile fa passi in avanti in vista della prossima stagione. Sul mercato infatti, la società giallorossa si sta impegnando per rafforzare una rosa che quest'anno ha vinto il tricolore per la prima volta nella sua storia. Il nuovo colpo messo a segno è Barbara Latorre, un'attaccante spagnola che ha militato negli ultimi anni in squadra importanti come Atletico Madrid e Barcellona. La calciatrice, classe 1993, ha raccolto anche diverse presenze nella nazionale spagnola, dove è stato utilizzata in 14 match ufficiali. Ad annunciare il nuovo innesto, è stata proprio la stessa Roma sui suoi canali social, dandole subito il benvenuto. Ai microfoni del club, sono arrivate le sue prime parole ufficiali: