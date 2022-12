Roma Femminile, approvata la mozione per far giocare la Champions League all’Olimpico

Svolta importante per la Roma Femminile. Quest'oggi, come riportato dall'ANSA, è stata approvata la mozione per far giocare le gare della UEFA Women's Champions League allo Stadio Olimpico. Le ragazze di Spugna si sono qualificare alle fasi finali con una giornata d'anticipo, anche se il primo posto del girone dipenderà dall'ultimo risultato del Wolfsburg e il prossimo 10 febbraio, l'urna di Nyon svelerà l'avversario nei quarti di finale. In queste ultime partite della competizione europea, le giallorosse sono state costrette a giocare al Francioni di Latina visto che il Tre Fontane, impianto storico della capitale e casa della Roma Femminile, non aveva i requisiti adatti per poter ospitare una gara di Champions League. Quest'oggi la possibile svolta con il ritorno definitivo nella Capitale, per di più all'Olimpico, come ammesso dai consiglieri Marinone, Angelucci, Bonessio, Trabucco, Celli, Baglio, Rocca, Meleo, Bordoni, De Santis, Alemanni, Casini, Melito e Di Stefano: "E' un grande motivo di orgoglio quello che ci ha spinto a sottoscrivere e votare la mozione presentata dal consigliere Lorenzo Marinone per chiedere che la As Roma Calcio femminile possa giocare le fasi finali della Women's Champions League nello stadio Olimpico, nella nostra città. Siamo tutti vicini alle formidabili atlete che hanno raggiunto uno storico risultato, accedendo alle fasi finali della prestigiosa competizione europea per club, portando in alto in Europa i colori della Capitale". Queste l'inizio del comunicato che poi prosegue parlando proprio della situazione legata al Tre Fontane: "In attesa che il centro sportivo Tre Fontane abbia l'idoneità tecnica per ospitare le partite in notturna, oggi abbiamo approvato un atto, con il voto bipartisan di tutta l'Aula, con il quale si esprime il forte auspicio che l'Olimpico e la Capitale possano ospitare le prossime partite della squadra, per far sentire il sostegno di tutta la città, il supporto di tutta Roma, a un gruppo di calciatrici eccezionali".