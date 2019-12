Roma femminile, Andressa: “Felice per il gol, l’importante era vincere e conquistare i quarti”

Andressa Alves ha sbloccato la gara contro la Pink Bari al minuto 101 del primo tempo supplementare, prima del sigillo definitivo di Hegerberg: grazie alle loro reti la Roma di Betty Bavagnoli ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronteranno una tra Orobica Bergamo e Florentia San Gimignano. Al termine della partita, la brasiliana ha parlato a Roma Tv. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice per il gol, ma è possibile farlo solo se la squadra gioca bene. La Pink Bari è un’ottima squadra, ha combattuto su tutti i palloni e sono state avversarie difficili da affrontare. Oggi non siamo riuscite a giocare al meglio: abbiamo sbagliato diversi passaggi, ma l’importante era la vittoria ed accedere ai quarti di finale”.