Roma Femminile, Andressa: “Era importante tornare a vincere. Con l’Inter sarà difficile”

Ad aprire le marcature oggi per la Roma Femminile è stata la brasiliana Andressa, che ha messo a segno così il primo gol in maglia giallorossa. L’attaccante romanista ha parlato poi al termine della sfida con il Tavagnacco ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole:

Quello di oggi è stato un successo importante?

“Sì, non è stata la nostra migliore partita ma era importante tornare al successo”.

Come ti senti adesso?

“Non sono ancora al massimo, posso dare di più ma mi trovo molto bene a Roma”.

Ora arriva la sfida con l’Inter…

“Sarà molto difficile, l’Inter ha molta qualità e dovremo lavorare bene in settimana per vincere e per dimostrare una buona gara”.