Roma Femminile, Andressa Alves si sposa in Brasile – FOTO

La calciatrice della Roma Femminile Andressa Alves si è sposata. L’attaccante della formazione di Bavagnoli ha postato su Instagram la foto del suo matrimonio con Franzinha, anche lei con un passato sui campi da calcio. La cerimonia si è svolta in Brasile, per questo motivo la società giallorossa le aveva concesso qualche giorno in più di vacanza. Andressa sui social ha dedicato dolci parole alla sua metà: “Ci sono amori che durano più a lungo di una vita. Senza dubbio il nostro giorno più bello“. Su Twitter, la Roma ha fatto gli auguri alle due.