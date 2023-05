Roma Femminile, anche Noemi al “Tre Fontane” per la sfida contro l’Inter

La Roma Femminile è in campo per l'ultima sfida di campionato contro l'Inter. La squadra di mister Spugna, al termine del match, vedrà partite la festa per la vittoria del primo storico scudetto del club giallorosso. Sugli spalti del "Tre Fontane", c'è anche la celebre cantante Noemi, che non smette di dimostrare il suo amore per la Roma. Una fede che non ha mai nascosto ma che, anzi, l'ha vista protagonista più volte all'Olimpico a seguire da vicino la sua squadra del cuore. Proprio con la Roma Femminile, poi, c'è un rapporto speciale. L'artista romana, infatti, in occasione della sfida al Barcellona per la Womens Champions League, si è esibita con una grande interpretazione prima del fischio d'inizio. Anche quest'oggi, nella giornata in cui le ragazze giallorosse alzeranno al cielo il trofeo dello scudetto, non è voluta assolutamente mancare.