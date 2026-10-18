La squadra di Piovani affronta e batte, con tanto di rimonta e controrimonta, le rossonere grazie anche alla doppietta di Pellegrino Cimò
Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile
Prosegue liscissimo il cammino della Roma femminile guidata da Gian Piero Piovani. Al Tre Fontane, le giallorosse superano il Milan con il risultato di 4-2, trascinate dalla doppietta di Pellegrino Cimò e dai gol messi a segno da Giugliano e Greggi. Bella risposta della Roma, che dopo essere andata in vantaggio si è fatta ribaltare dalle due reti di Grimshaw prima della nuova rimonta, stavolta tutta giallorossa. Grazie al terzo successo consecutivo in altrettante gare di campionato, le capitoline salgono a quota nove punti e conquistano la vetta.
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