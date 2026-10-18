Prosegue liscissimo il cammino della Roma femminile guidata da Gian Piero Piovani. Al Tre Fontane, le giallorosse superano il Milan con il risultato di 4-2, trascinate dalla doppietta di Pellegrino Cimò e dai gol messi a segno da Giugliano e Greggi. Bella risposta della Roma, che dopo essere andata in vantaggio si è fatta ribaltare dalle due reti di Grimshaw prima della nuova rimonta, stavolta tutta giallorossa. Grazie al terzo successo consecutivo in altrettante gare di campionato, le capitoline salgono a quota nove punti e conquistano la vetta.