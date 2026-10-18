La squadra di Piovani affronta e batte, con tanto di rimonta e controrimonta, le rossonere grazie anche alla doppietta di Pellegrino Cimò

Redazione
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Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile

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Prosegue liscissimo il cammino della Roma femminile guidata da Gian Piero Piovani. Al Tre Fontane, le giallorosse superano il Milan con il risultato di 4-2, trascinate dalla doppietta di Pellegrino Cimò e dai gol messi a segno da Giugliano e Greggi. Bella risposta della Roma, che dopo essere andata in vantaggio si è fatta ribaltare dalle due reti di Grimshaw prima della nuova rimonta, stavolta tutta giallorossa. Grazie al terzo successo consecutivo in altrettante gare di campionato, le capitoline salgono a quota nove punti e conquistano la vetta.

AS Roma Women Training Session

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