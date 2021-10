Juve-Roma, “Fedayn” contro il caro biglietti: “Non meritate la nostra passione”

Lo storico gruppo della Sud si fa sentire in riferimento al prezzo del biglietto di Juve-Roma

Lo storico gruppo romanista dei "Fedayn" torna a farsi sentire contro il caro prezzi dei biglietti. La riapertura degli stadi non lascia da parte le vecchie battaglie. Con uno striscione il gruppo della Curva Sud ha protestato contro il costo del ticket del settore ospiti, fissato per Juventus-Roma dalla società bianconera: "Juve-Roma: 57 euro più commissione, non meritate la nostra passione" si legge sullo striscione. La partita si giocherà domenica 17 ottobre all'Allianz Stadium. I Fedayn non saranno presenti, ma è comunque previsto il sold out per il settore dedicato ai romanisti.