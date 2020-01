Non sarà presente per la prima partita del decennio Federico Fazio: il difensore argentino infatti ha dovuto dare forfait per un fastidio all’adduttore. Per precauzione Paulo Fonseca ha deciso di non convocarlo per l’impegno di domani sera contro il Torino allo Stadio Olimpico, previsto per le ore 20.45. Oltre a lui anche Kluivert e Pastore sono stati lasciati fuori dalla lista dei 20 convocati.