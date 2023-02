Roma, fasce rinforzate: allenamento in gruppo per Spinazzola e Karsdorp

Forze fresche per una Roma dalla rosa corta. Giovedì alle 18:45 la squadra di Mourinho sarà impegnata a Salisburgo per l’andata dei playoff di Europa League. E nel primo allenamento settimanale seduta in gruppo anche per Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola. I due esterni corrono quindi verso una convocazione per la trasferta in Austria. L'olandese, a mercato chiuso, si è riavvicinato a Mourinho dopo la forte diatriba di novembre. Per Spina si tratta dell'ennesimo tentativo di tornare al top a un anno e mezzo dal terribile infortunio al tendine d'Achille.