Roma, fasce non protette senza Spinazzola: a giugno serve una rivoluzione 

Mkhitaryan e Zaniolo a inizio stagione non hanno reso. Dietro Vina, Maitlan-Niles e Karsdorp non convincono. Urgono rinforzi

Senza ali è difficile volare, anzi è impossibile. La Roma di inizio anno è ormai un lontano ricordo e il ritorno di Spinazzola ancora sembra lontano. Il 4-2-3-1 non è stato più utilizzato, sia per i tanti problemi fisici ma anche per la carenza della rosa sulle fasce. Zaniolo e Mkhitaryan da esterni d’attacco hanno collezionato numeri pessimi. Nicolò ha trovato i primi gol stagionali poco dopo il cambio di modulo mentre l’armeno grazie al nuovo ruolo ha dimostrato di poter essere ancora protagonista. Le alternative sono Carles Perez e El Shaarawy. Lo spagnolo ha giocato solo una volta da titolare a Salerno, poi qualche comparsa a partita in corso e la bocciatura dopo il primo tempo con il Lecce. Il Faraone è stato usato principalmente come vice Vina nel 3-5-2, l’uruguaiano non ha convinto e nell’ultima gara contro lo Spezia gli è stato preferito addirittura Zalewski che in quella posizione ha giocato poco o nulla. Senza Spinazzola la fascia sinistra non ha un vero proprio titolare, l’infortunio dell’azzurro ha impoverito la qualità della squadra sulle ali. Vina è una delle delusioni del mercato di Pinto considerato il prezzo alto (15 milioni). L’ex Palmeiras non è stata incisivo ne in fase difensiva né in fase offensiva (0 gol e 1 assist). A destra il proprietario della fascia c’è, ma ultimamente si vede poco. Karsdorp le ha giocate praticamente tutte ma più per mancanza di alternative che per meriti sportivi. Maitland-Niles era stato acquistato per far rifiatare l’olandese, ma dopo le ultime terribile apparizioni è finito a fare compagnia a Perez in panchina.