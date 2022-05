Roma, Europa League ultima corsa: due posti e tre avversari. Ecco le ultime tappe

Quello che attende Mourinho ora è una vera e propria battaglia contesa che assicura due posti per quattro squadre: Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta

Una poltrona comoda per due, ma i club in lotta sono almeno quattro. Con Milan, Inter, Napoli e Juventus matematicamente qualificate in Champions rimane ora l’ultimo vagone che porta all’ Europa League per scampare di nuovo la Conference o (ancor peggio) un anno senza coppe. Una vera e propria battaglia contesa che assicura ora due posti per quattro squadre: Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta . Quest'ultima è attualmente all'ottavo posto a quota 55 punti, ma deve recuperare ancora una partita che disputerà stasera nel posticipo contro la Salernitana che viene da 3 vittorie nelle ultime quattro partite. Partita più ostica di quel che dice la classifica anche se i valori in campo dicono Bergamo. Da domani l’ultimo selvaggio sprint finalmente senza coppe di mezzo visto che l’eventuale finale di Conference si giocherà il 25 maggio.

A pari punti con la Roma, ma dietro in classifica per gli scontri diretti è la Lazio. I biancocelesti dovranno affrontare la Sampdoria (casa), la Juventus (trasferta) e l'Hellas Verona (casa). Tre partite che sulla carta sono più complicate rispetto a quelle della Roma, ma bisogna tenere conto che bianconeri e blucerchiati hanno già raggiunto i loro obiettivi e non hanno più nulla da dare al nostro campionato. Un altro fattore da tenere in conto è sicuramente il fattore arbitri, che negli ultimi match hanno favorito gli uomini di Sarri. L'ultimo episodio è capitato proprio a favore dei biancocelesti, con Acerbi che ha segnato il gol vittoria in netto fuorigioco ed ha consegnato alla Lazio 3 punti preziosi. Il club con il calendario più complicato è sicuramente la Fiorentina (attualmente settima a quota 56 punti). I viola, infatti, dovranno affrontare prima la Roma (casa), poi la Sampdoria (trasferta) e infine la Juventus (casa) in una partita che a Firenze vivono come un derby. I ragazzi di Italiano non vengono neppure da uno stato di forma eccellente: nelle ultime 4 partite (contando anche la sconfitta contro la Juve in Coppa Italia) sono infatti arrivate 4 sconfitte. Ultima ma non meno importante è l'Atalanta che ha un calendario molto simile a quello della Roma, con una big da affrontare (il Milan in trasferta) e due club di medio-basso livello senza obiettivi (Spezia in trasferta ed Empoli in casa). La squadra di Gasperini è, tra le quattro, quella con uno stato di forma più precario rispetto ai ritmi a cui ci aveva abituati nel corso della stagione. Molto dipenderà da stasera. Tutto dipenderà dalla Roma.