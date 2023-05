Roma, estate tra Singapore e Corea: amichevoli con Tottenham, Wolverhampton e Incheon

La Roma torna ad affrontare il Tottenham in amichevole. A dare l'ufficialità è stato lo stesso club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale, con la data fissata per mercoledì 26 luglio (19.30 locali, le 13.30 in Italia), al National Stadium di Singapore nell'ambito dell'Asia-Pacific Tour 2023 della prossima estate. Gli Spurs metteranno in vendita i biglietti per i propri tifosi già da domani. I giallorossi - come annunciato invece dal Celtic - saranno poi impegnati in una mini-tourné in Corea del Sud dove sfideranno tre giorni dopo, il 29 luglio, il Wolverhampton all'Incheon Asiad Stadium. Infine la Roma se la vedrà nello stesso stadio con i padroni di casa dell'Incheon il 1 agosto. Insieme a Celtic-Wolverhampton, queste tre partite sono state organizzate da una partnership formata da Stadium X e Untouchable Sport Group. Oltre a Wolves, Celtic e Roma, quest'estate saranno in visita in Asia anche Manchester City e Atletico Madrid nell'ambito della Coupang Play Series, una serie annuale di 'esibizioni' iniziata lo scorso anno e che ha portato Tottenham e Siviglia in Corea per la sua prima edizione. La Roma era stata a novembre in Giappone durante la pausa per il Mondiale.