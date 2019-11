Roma eSports, ingaggiato il brasiliano Bilhar per i tornei di FIFA20

La Roma è una delle società sportive più attive nell’universo digitale a livello globale e nel febbraio del 2017 ha fatto il suo ingresso nel campo degli sport virtuali, dove sfida in tornei internazionali squadre prestigiose come Paris Saint-Germain e Manchester City. La squadra esports giallorossa, il cui manager è l’americano Colin Johnson, ha ingaggiato un nuovo giocatore: Miguel Bilhar, conosciuto anche con il nome di SpiderKong. Il brasiliano rappresenterà la Roma nelle competizioni di Fifa20, il videogioco di EA Sports, insieme al polacco Damian Augustynuiak e all’inglese Nathan Horton. “Sono lieto di annunciare che sono un nuovo giocatore della Roma eSports. Sono felicissimo per tutto questo, mi sforzerò al massimo per rappresentare al meglio questa maglia. Ho realizzato un sogno, grazie per aver sempre creduto in me. Forza Roma” questo il commento di Bilhar sul suo profilo ufficiale Twitter. Il giocatore brasiliano sarà presto impegnato nella Fut Champions Cup, un evento organizzato a Bucarest da Fifa 20 per la modalità Ultimate Team, dove sono presenti i 64 milgiori giocatori del mondo. Il vincitore conquisterà un premio di 200.000 dollari.