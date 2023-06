Roma, esperienza al potere: da Morata a Llorente, Mourinho detta le strategie

L’obiettivo ora è Dublino 2024. La strada sarà lunga, Mou lo sa e per questo chiede giocatori d’esperienza e che abbiano già calcato palcoscenici importanti

Mourinho si sta godendo le vacanze e dopo il summit londinese con Pinto è volato in Portogallo. Ieri era a pranzo col suo collaboratore Nuno Santos e viene difficile pensare che non abbiano parlato della prossima stagione. José è già al lavoro e detta le strategie di mercato. Ha cambiato faccia alla Roma in questi due anni, trasformandola in un animale da coppe europee. Se non ci fosse stato Taylor adesso staremmo parlando di un’altra storia, ma l’obiettivo ora è Dublino 2024. La strada sarà lunga, Mou lo sa e per questo chiede giocatori d’esperienza e che abbiano già calcato palcoscenici importanti. N’Dicka l’Europa League l’ha vinta da protagonista l’anno scorso. Aouar dopo una vita al Lione, dove ha sfiorato una finale di Champions con Garcia, ha deciso di sposare il progetto giallorosso. Due colpi a zero che però non saziano il portoghese. Per questo il suo telefonino bolle anche in vacanza e il gm ha voluto incontrarlo per parlare della stagione che verrà. L’infortunio di Abraham ha complicato i piani e serve necessariamente un’altra punta. Scamacca piace, ma per continuare a dare un’impronta internazionale il grande obiettivo resta Morata.

Lo spagnolo è un altro ‘bambino’ di Mou. Lo ha fatto esordire al Real e da lì è partita la sua grandissima carriera. Lo Special One vuole solo uomini di fiducia e per questo oltre ai rinnovi dei senatori (El Shaarawy, Smalling e Cristante) si lavora anche al ritorno di Llorente. Le parti stanno trattando per trovare la soluzione migliore.

Roma, l'esperienza per vincere ancora: i giovani verranno ceduti — L’esperienza al potere, insomma, e i giovani serviranno per fare cassa. Tahirovic è volato ad Amsterdam e dopo le visite mediche diventerà un calciatore dell’Ajax. Missori e Volpato sono richiesti dal Sassuolo, ma l’operazione non è legata a quella per possibile il ritorno di Frattesi. Anche Zalewski è sulla lista dei partenti, ma José non vorrebbe privarsi di uno dei suoi fedelissimi.

Il 30 giugno si avvicina e Pinto deve cercare di fare cassa in altro modo. In caso di addio dell’esterno polacco servirà un sostituto e il gm si sta muovendo: piace Ayrton Lucas del Flamengo. Terzino sinistro classe 1997, non un 'ragazzino'. Per l'altra fascia resta sempre viva l'opzione Cuadrado. Il colombiano ha deciso di non rinnovare con la Juventus, ha ammiratori in Turchia ma lui vuole restare in Italia.