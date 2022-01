Roma, esordio per il giovane difensore greco Keramitsis

Altro esordio per uno dei ragazzi del vivaio giallorosso

Esordio stagionale per Keramitsis, difensore greco classe 2004. Un altro prodotto del vivaio che quest’anno trova spazio nella Roma di Mourinho. Il centrale è entrato negli ultimi istanti di gara sul risultato ancora in bilico. Proprio oggi era stato comunicato il suo numero (75) alla Lega di Serie A. L’ex Empoli è arrivato ad agosto, quest’anno ha già disputato 8 partite nel campionato Primavera. Prima convocazione anche per Oliveras che però non ha fatto il suo esordio in Serie A.