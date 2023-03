Roma, Kumbulla fallisce l’esame di maturità: la difesa senza i titolari si scioglie

“Nel calcio ci sono le categorie” ama dire Massimiliano Allegri e nella Roma ce ne sono sostanzialmente due: 'titolarissimi' e riserve. Mancini, Smalling e Ibanez insieme sono l’arma in più dei giallorossi. Con loro in campo la difesa è un bunker e Rui Patricio non subisce, quasi, mai gol. Quando ne manca uno il pacchetto arretrato si scioglie come neve al sole. La gara di ieri è solo l’ultima di una serie di risultati negativi arrivati senza il terzetto titolare. La disfatta di Bodo , le debacle con la Cremonese, il 3-4 della Juventus e i pareggi interni con Venezia, Verona e Sassuolo della passata stagione hanno un comun denominatore. “Lavorare insieme per tanto tempo aiuta a capirci con uno sguardo, capire difetti e pregi del compagno”, queste erano state le parole di Mancini qualche settimana fa. Dichiarazioni che oggi sono più che mai attuali. Kumbulla non garantisce sicurezza e la follia di ieri, mista all’errore di Fabbri , ha condannato la Roma. L’albanese era stato protagonista in negativo anche nell’eliminazione in Coppa Italia.

Il ‘colpo’ dell’estate del 2020 non ha ancora dato gli effetti sperati e ieri non è riuscito a dare continuità alla bella partita con la Real Sociedad. Marash ha collezionato una serie di brutte prestazioni e la sua valutazione è crollata. Nel 2023 in Serie A i giallorossi non avevano mai subito gol in casa, ieri ne sono arrivati ben 4. Lo Special One ad agosto aveva chiesto pubblicamente a Pinto un difensore centrale. L’infortunio di Wijnaldum ha complicato i piani, infatti negli ultimi giorni di mercato è arrivato Camara. A settembre Maksimovic stava firmando con la Roma, ma la società ha bloccato tutto perché non voleva sforare il budget. Mou si ritrova con la coperta corta in difesa e il prossimo anno potrebbe perdere dei pezzi. Smalling, nonostante i passi in avanti, non ha ancora dato una risposta definitiva per il rinnovo. Ibanez ha offerte in Premier e di fronte ad una cifra importante potrebbe essere sacrificato. La qualificazione in Champions è fondamentale, anche per non vendere i pezzi pregiati, e passa dalla solidità del pacchetto arretrato.