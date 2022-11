Roma, Eriksen: “I miei idoli d’infanzia? Ne avevo due, Totti e Laudrup”

Christian Eriksen, centrocampista del Manchester United e della nazionale danese, tramite il sito ufficiale del club di Old Trafford, ha risposto ad alcune domande dei fan. Il 30enne ex Inter ha parlato di quelli che erano i suoi idoli d'infanzia: "Ne avevo due. Francesco Totti perché lo utilizzavo a Football Manager e poi, dopo, è stato Laudrup. Michael Laudrup, l'unico. Solo perché era danese e mi piaceva il suo stile." Queste le parole del fantasista scandinavo che, anche negli anni passati, non aveva mai nascosto la sua ammirazione per l'ex capitano giallorosso.