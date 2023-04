Roma, entusiasmo alle stelle tra i tifosi: in tribuna spunta la maglia “Dybraham”

L'esplosione di gioia dei 67mila dell'Olimpico ha coinvolto anche Mourinho che ieri si è messo a saltare e cantare i cori come un ultras della Curva Sud. I romanisti sono magici e sfoderano il loro entusiasmo in tutti i modi. Ieri in Tribuna Monte Mario è spuntata una maglia a dir poco particolare. Una tifosa nell'indecisione su quale divisa acquistare ha deciso di unire Dybala ed Abraham. La fusione, simile a quelle di Dragon Ball, ha formato "Dybraham". L'idea è piaciuta anche ai due calciatori che hanno autografato la maglia con tanto di dedica sul numero 21 e sul 9.