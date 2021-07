Roma, entra in campo e gli regalano la maglia: la gioia del baby tifoso – VIDEO

A fine partita un giovanissimo supporter giallorosso è entrato in campo, da parte del club per lui un regalo che non dimenticherà mai

La partita di ieri contro il Debrecen è stata per la Roma un'occasione di festa. La squadra di Mourinho per la prima volta dopo tanto tempo ha potuto giocare di nuovo davanti ai propri tifosi, anche se in trasferta a Frosinone. Al termine della gara, vinta dai giallorossi per 5-2, un piccolo supporter della Roma non è riuscito a contenere la sua gioia ed è entrato in campo con la maglia di Zaniolo indosso. Il premio alla sua audacia è stato un'altra maglia, indossata da uno dei suoi idoli (probabilmente Dzeko, visto il numero 9 che si intravede), che lui ha afferrato senza pensarci due volte portandosela in tribuna. Una serata che difficilmente dimenticherà crescendo. La speranza è che in futuro scene del genere possano tornare ad essere la normalità.