Roma, ennesima gag tra Matic e Dybala. L’argentino: “Troppe vesciche”

Ogni giorno ne combinano una nuova, abituando i tifosi ad una serie di siparietti alla quale è difficile fare a meno ormai. Paulo Dybala e Nemanja Matić sono i veri e propri mattatori dello spogliatoio della Roma in questo ritiro pre stagione. Questa volta, è l'argentino a punzecchiare il centrocampista serbo, come sempre sui social. Infatti, Matić, su Instagram, ha postato una foto dove ben in evidenza ci sono i suoi scarpini. Un assist perfetto per Dybala che ha così commentato: "Troppe vesciche queste scarpe...non ti lasciano giocare". Che qualcuno provi a fermare questi due.