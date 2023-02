Roma-Empoli, Zalewski festeggia le 50 presenze in giallorosso 

Giornata speciale per Nicola Zalewski. Il classe 2002, oggi schierato esterno di destra, festeggia la 50esima presenza con la maglia giallorossa in tutte le competizioni. Traguardo raggiunto a 21 anni e 12 giorni, esattamente come fu per Giuseppe Giannini. L’esordio del polacco avvenne nel 2021 nella semifinale di ritorno di Europa League, all’Olimpico contro il Manchester United. La passata stagione è stata quella della consacrazione, terminata con la vittoria della Conference League a Tirana. È diventato un pilastro di Mourinho e dopo un inizio in salita, nel 2023 si è ripreso il posto da titolare. Grande soddisfazione per Zalewski che è ancora a caccia del primo gol con la Roma. Oggi ha la grande occasione per festeggiare due importanti traguardi davanti ai 60mila dell’Olimpico.